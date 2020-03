"Alexa, spiel die aktuellen Charts aus Deutschland" – dieses Kommando ist in vielen Haushalten schon Gang und Gäbe, im alten Golf 4 bisher aber eher die Ausnahme. JVC und Kenwood aber holen die intelligente Sprachsteuerung mit ihren neuen Autoradios in ältere Autos mit DIN-Schacht. Und damit lassen sich dann per Sprachbefehl Anrufe durchführen, Musik abspielen, Nachrichten abrufen, Parkhäuser suchen und vieles mehr. Die neuen Radios Kenwood KMM-BT506DAB, KDC-BT740DAB, JVC KD-X472DBT und KD-DB912BT sind ab sofort erhältlich.