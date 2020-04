Kaum Glanz und überhaupt keine Schutzfunktion – so in etwa lässt sich das Testergebnis der beiden Verlierer im AUTO BILD-Autowachs-Test beschreiben. Warum Sie von diesen Wachsen lieber die Finger lassen, lesen Sie hier!

Autowachse sollen den Lack schützen und zum Glänzen bringen. Das funktioniert bei den beiden als "nicht empfehlenswert" eingestuften Autowachsen im AUTO BILD-Autowachs-Test allerdings nicht! Bei zwei Autowachsen sieht der Lack danach aufgrund von Staubbildung beim Auspolieren eher krümelig aus. Und auch mit der Schutzfunktion nehmen es die beiden flüssigen Hartwachse von Rotweiss und Nigrin nicht so genau: Nicht einmal unmittelbar nach der Anwendung lässt sich ein wasserabweisender Effekt feststellen. Ganz zu schweigen von der Haltbarkeit. Eigentlich sollte ein gutes Wachs mehrere Autowäschen lang halten – Rotweiss und Nigrin bieten gar keinen wasserabweisenden Schutzfilm. In der Kategorie "Langzeitschutz" gibt es deswegen für beide Produkte null Punkte.

Zwei Autowachse "nicht empfehlenswert"

Auch in den anderen Kategorien sieht es für die beiden Testverlierer nicht gut aus. "Rotweiß Lackversiegelung" zeigt Schwächen bei der Anleitung und bietet keinen kindersicheren Verschluss – daher gibt es nur vier von zehn Punkten in der Kategorie "Anleitung/Sicherheit". Bei "Anwendung" und "Optik" gibt es aus oben genannten Gründen weitere Abzüge: 26 von 60 bzw. 43 von 75 Punkten. Einzig im Kostenkapitel kann das 11,11 Euro teure Wachs (500 ml, 2,22 Euro/100 ml) mit 20 von 25 Punkten ein paar Punkte gutmachen. Beim "Nigrin Performance Hartwachs Lackschutz Turbo" sieht es ähnlich aus: Ebenfalls 4 von 10 Punkten in Sachen "Anleitung/Sicherheit". 28 von 60 Punkten gibt es im Kapitel "Anwendung" und 34 von 75 Punkten in der Kategorie "Optik". Mit dem Preis von 14,95 (500 ml, 2,99/100 ml) gibt es immerhin noch 17 von 25 Punkten im Kostenkapitel. In Sachen "Materialverträglichkeit" schneiden beide Hartwachse mit 10 von 25 Punkten ab.