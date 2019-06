Autozubehör: Monitorkopfstützen nachrüsten

D amit ist Ruhe auf den billigen Plätzen: Wenn "Maulwurf Grabowski" oder "Ice Age" läuft, wird selbst die längste Fahrt zum kurzweiligen Ausflug für den Nachwuchs. Um das Kino ins Auto zu holen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Option sind Tablets. Vorteil: Das Tablet ist zugleich Monitor, Filmarchiv, Spielkonsole und mit einer SIM-Karte sogar das Tor ins Internet. Nachteil: Tablets sind relativ teuer, spielen oft keine DVDs ab und müssen irgendwie befestigt werden. Dafür bietet der Zubehörhandel entsprechende Halter. Solche Lösungen funktionieren, sind aber meist etwas fummelig und störend beim Ein- und Aussteigen.

Eine weitere Möglichkeit sind DVD-Player mit Monitor. Die lassen sich fest am Dachhimmel oder an den Kopfstützen befestigen. Aktuelle Geräte können auch von anderen Speicherquellen abspielen, etwa von USB-Sticks oder SD-Karten. Zusätzlich lässt sich in der Regel eine Spielkonsole anschließen. Preiswerte Geräte gibt es für unter 100 Euro. Allerdings sind von der Decke hängende Bildschirme oder am Rücksitz befestigte Monitore keine wirklich elegante Nachrüstlösung. Wie es schicker geht, zeigen Automodelle mit Monitor in den Kopfstützen. Die gibt es auch zum Nachrüsten. Wir haben uns eine einfache und mit 110 Euro sehr preiswerte Variante angeschaut.