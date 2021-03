D er Auvisio FMX-640.dab ist ein DAB+Adapter, der beim Nutzer keine Wünsche offen lässt: Digitalradio-Empfang mit FM-Transmitter oder Aux-In, Bluetooth-Freisprechen und SD-Slot für MP3s. Im AUTO BILD-Test überzeugt er durch einfache Bedienung und gute Qualität. Insgesamt erhält er die Note "gut" mit 87 von 105 Punkten. Alle Infos und Ergebnisse des DAB+-Adapter-Tests finden Sie hier er Auvisio FMX-640.dab ist ein DAB+Adapter, der beim Nutzer keine Wünsche offen lässt: Digitalradio-Empfang mit FM-Transmitter oder Aux-In, Bluetooth-Freisprechen und SD-Slot für MP3s. Im AUTO BILD-Test überzeugt er durch einfache Bedienung und gute Qualität. Insgesamt erhält er die Note "gut" mit 87 von 105 Punkten.

Auvisio FMX-640 im DAB+-Adapter-Test

Funktionen: Der Auvisio FMX-640 verfügt über alle Funktionen, die man sich von einem DAB+-Adapter wünscht – auch eine Bluetooth-Freisprechfunktion ist dabei. Toll: Der eingehende Anruf wird groß und deutlich auf dem Display angezeigt. Zum Speichern von Favoriten gibt es sage und schreibe 60 Plätze. Für die volle Punktzahl in diesem Kapitel hätte es lediglich Schnellwahl-Tasten für bestimmte Radiosender und ein etwas längeres Aux-Kabel gebraucht – aber das ist Meckern auf hohem Niveau.

Bewertung "Funktionen": 21 von 25 Punkten

Sicherheit/Bedienung: Die Bedienungsanleitung ist ausführlich und lässt keine Fragen offen. Der Einbau ist schnell gemacht. Praktisch: Man hat sogar die Wahl zwischen einer Halterung mit Saugnapf oder der Befestigung an den Lüftungsschlitzen des Gebläses. Etwas schade: Beim ersten Einschalten startet der Sendersuchlauf nicht automatisch. Man muss ihn manuell initiieren, dann läuft aber alles wie am Schnürchen. Mit dem Speichern und Aufrufen von Favoriten muss man sich kurz eingrooven, hier gibt es verschiedene Kombination aus kurzem und langem Drücken der Preset-Taste – da kann es schon mal passieren, dass man versehentlich einen Favoriten überschreibt. Aber man gewöhnt sich schnell an die Bedienung.

Bewertung "Sicherheit": 9 von 10 Punkten

Bewertung "Bedienung": 28 von 35 Punkten

Qualität: Insgesamt macht der Auvisio FMX-640 einen guten Eindruck – das zeigt sich auch beim Klang: Egal ob DAB+, Bluetooth- oder MP3-Wiedergabe – man hat zu keiner Zeit mit nervigen Störgeräuschen zu kämpfen. Beim Bluetooth-Freisprechen macht er ebenfalls einen guten Job: Der Anrufer klingt zwar etwas leise und dumpf, ansonsten gibt es aber nichts zu meckern.

Bewertung "Qualität": 29 von 35 Punkten

Fazit und Fakten zum Auvisio FMX-640