K

Autos

Fußballstars: die Autos der Fußballer zur Galerie

ingsley Coman, Franck Ribéry und Robert Lewandowski auf der einen, Marco Reus, Mario Götze und Roman Bürki auf der anderen Seite des Platzes: Wenn am 6. April das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund steigt (18.30 Uhr, live im BILD -Ticker), blickt ganz Deutschland in die Münchner Allianz-Arena. Vor dem Anpfiff liegen die beiden besten deutschen Mannschaften nur zwei Punkte auseinander, das Spiel könnte so etwas sein wie das vorweggenommene Finale um die deutsche Fußballmeisterschaft. Vor dem Gipfeltreffen haben wir uns auf Spurensuche begeben und die Autos der Bayern- und Dortmund-Stars in einer Blldergalerie gesammelt.