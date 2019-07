Bentley Bentayga Plug-in-Hybrid: Motor, Preis, Fahrbericht

Problem Verbrenner: Der Turbo-V6 gestattet wegen seines Abgasverhaltens kein Laden des Akkus.



Daskann auch erst an der Steckdose wieder aufgeladen werden, denn die Bremsrekuperation reicht dafür nicht aus. Wer sich die elektrische Reichweite zum Beispiel für die Stadt aufsparen will, muss die(Battery hold) wählen und den E-Motor damit de facto lahmlegen. Der Grund für die überholte Technik soll nach Aussagen der Bentley-Techniker imliegen. Man hofft in der nächsten Generation auf eineund die Akkus wie bei der Konkurrenz auch während der Fahrt laden zu können. Das ändert nichts daran, dass der Bentley Bentayga Hybrid im normalen Fahrbetrieb allemal überzeugen kann. Gerade in der Innenstadt geht esdurch Wohngebiete und über Einkaufsstraßen.