Er ist nicht mehr der Jüngste. Der 2016 präsentierte Bentley Bentayga geht in sein sechstes Produktionsjahr. Darüber kann auch das umfassende Facelift im letzten Jahr nicht hinwegtäuschen. Grund genug für die Verantwortlichen im englischen Crewe, noch mal kräftig an der Pfeffermühle zu drehen.

Der neue S tritt betont sportlich auf. Die ohnehin nicht gerade zurückhaltende Präsenz wird durch sportliche Details wie mächtige 22-Zöller, einen größeren Heckspoiler, dunkel eingefärbte Scheinwerfer und Schlussleuchten, schwarze Außenspiegel, Stoßfängerabschlüsse und vieles mehr eindrucksvoll untermauert.

Die riesigen 22-Zöller in Sicheloptik sind gespiegelt, laufen auf beiden Seiten in dieselbe Richtung.

Innen unterstreicht der großflächige Einsatz von Alcantara an Wählhebel, Türverkleidungen, Armaturenbrett und natürlich den Sitzen den sportlichen Anspruch. Für Vergessliche prangt das "S" auf dem Armaturenträger.

Beim Motor hat sich im Vergleich zum V8 wenig getan. Der Vierliter leistet auch hier dank doppelter Aufladung 550 PS und 770 Newtonmeter Drehmoment. Für den Sprint auf 100 soll der auch als Siebensitzer bestellbare Fullsize-SUV nur 4,5 Sekunden brauchen. Und auch die Spitze von 290 km/h liegt tief im Bereich schneller Sportwagen.

Beeindruckend, aber nicht neu: Der V8 kommt auf die gleichen Werte. Neu ist der volle Klang aus dem Sportauspuff, der den Bentayga das Achtzylinderlied in allen Strophen singen lässt. Dieverfügt serienmäßig über das Bentley-Dynamic-Ride-System. Eine Wankstabilisierung, die dem bauartbedingt hohen Schwerpunkt des Bentayga entgegenwirkt.

Ein Auto wie ein Felsmassiv. Die Handlichkeit, mit der sich der S bewegt, sieht man ihm nicht an.

1300

Über ein 48-Volt-System wird so den Seitenneigungskräften innerhalb von 0,3 Sekunden ein Drehmoment von 1300 Nm entgegengestellt. Das Ganze funktioniert so perfekt und unmerklich, dass man es eigentlich erst bemerken würde, wenn es nicht mehr da wäre. Das Schicksal vieler Innovationen.