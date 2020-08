● Bentayga Speed bleibt das schnellste Serien-SUV der Welt

● Topspeed 306 km/h, 0-100 km/h in 3,9 Sekunden

● 6,0-Liter-W12 mit 635 PS und 900 Nm

● neu abgestimmte Achtgang-Automatik

● völlig neu gestaltetes Heck

● 88 verschiedene Lackierungen ab Werk

● Bentayga Speed wird nicht mehr in Europa angeboten

Der Bentayga Speed übernimmt die Hauptmerkmale des Facelifts vom normalen Bentayga. Der Kühlergrill ist größer, abgedunkelt und aufrechter positioniert. Auch die Scheinwerfer wurden leicht getönt. Hinzu kommen lackierte Seitenschweller und neue 22-Zoll-Felgen sowie ein dezenter Speed-Schriftzug unten auf den vorderen Türen.Gleichzeitig ist das Kennzeichen aus der Kofferraumklappe eine Etage tiefer in den Stoßfänger gewandert. Der größere Dachkantenspoiler ist ein Feature, das nur das Topmodell Speed trägt.

Neue Rückleuchten und eine geänderte Position für das Kennzeichen am Heck. Der große Dachspoiler ist dem Speed vorbehalten.

Der ist auch nötig, schließlich bleibt der Bentayga Speed dank unveränderter Leistungsdaten mit einer Höchstgeschwindigkeit von 306 km/h das schnellste SUV der Welt.Der Sprint auf 100 km/h soll so nach 3,9 Sekunden erledigt sein.

Der Speed-Schriftzug auf den vorderen Türen ist sehr dezent und fällt erst auf den zweiten Blick auf.

Klingt super, allerdings gibt es einen entscheidenden Haken:Offizielle Begründung: Die Nachfrage nach der W12-Variante sei zurückgegangen. Das dürfte aber nur die halbe Wahrheit sein, schließlich werden die CO2-Grenzwerte immer strenger und Bentley wäre nicht der erste Hersteller, der seinen Zwölfzylinder in Europa streicht. Aus diesen Gründen wird der Bentayga Speed nur noch in den USA, dem Nahen Osten sowie der Asien-Pazifik-Region angeboten. In Europa ist neben dem Bentayga V8 mit 550 PS zudem noch eine Version als Plug-in-Hybrid geplant.