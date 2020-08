Bentley Bentayga V8 Facelift (2021): Test

s gab einmal Zeiten, da wäre es undenkbar gewesen, dass eineeinim Programm hat. Doch deravancierte nach seiner Markteinführung 2016 schnell zum Liebling in den Villengegenden von Beverly Hills, Grünwald oder Dubai. Jetzt gibt es diefür den englischen Lifestyle-Geländetrumm.

Bentley Bentayga (2020): Facelift - Vorstellung - Luxus - SUV - Info Der geliftete Bentayga kommt erst als V8, ein Hybrid folgt Zur Videoseite

Dashat an der Front und vor allem am leicht unförmigen Heck nach der Überarbeitung. Vorne wie hinten gibt es nun deutliche Anleihen am ebenso eleganten wie sportlichen Bentley Continental GT profitieren zudem von der uman der Hinterachse. Deutlichpräsentiert sich das Cockpit. Die etwas betagten Analoginstrumente sind verschwunden und durch einersetzt. Die wichtigsten Informationen lassen sich zudem über ein Head-up-Display ins Blickfeld des Fahrers projizieren. Überfällig waren für ein Modell dieser Preisklasse die drahtlose Anbindung eines Smartphones über. Die Inhalte werden jetzt auf dem neuen 10,9 Zoll großenin der Mittelkonsole dargestellt.