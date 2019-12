Dazu kommen feine Details wie diemit Kristallglaseffekt oder die beleuchtete und versenkbare– natürlich keineswegs zu verwechseln mit der Emily von Rolls-Royce . Dieses Flying B ist übrigens nur echt mit einer unterschiedlichen Anzahl der Federn: Links müssen es elf sein, rechts nur zehn. Befindet sich also zufällig ein Bentley in Ihrem Besitz, zählen Sie doch bitte gleich mal nach! Flying Spur – englisch für "Fliegender Sporn" – stand bei Bentley stets für. Erster war der ziemlich legendäre S1 Continental Flying Spur von 1957. Vor 14 Jahren – 1998 war Bentley bei VW gelandet – gab es die Wiederauferstehung mit der Technik des Phaeton, 2013 fiel das Continental im Namen weg. Jetzt startet also Nummer drei – mit erstensan Bord und zweitens klassischer englischer Innenarchitektur.

Da geht die Post ab: Der Flying Spur ist in 3,8 Sekunden auf Tempo 100 und schafft 333 km/h Spitze.

Also dieser wunderbaren Kombination aus, duftendem Leder, schimmerndem Klavierlack und kühlem Alu. Nobel und stilvoll. Das Ensemble ergänzenwie die schwerenmit den traditionellen Zugstreben. Ein absoluter Hingucker auch dasoben. Der Fahrer hat die Wahl: schlichte Holzvertäfelung, drei analoge Rundinstrumente (Thermometer, Kompass, Stoppuhr) oder ein. Doch all das ist nur die eine Seite des Bentley. Die andere steckt unter der klassisch-stilvollen Hülle: die. Alles vom Feinsten also, elektronisch überwacht, Allradantrieb , Allradlenkung, Dreikammer-Luftfederung, Wankausgleich und so weiter. Der mächtigeliegt jetzt auf und hinter der Vorderachse. Fordert man ihn, summt er bedrohlich, die Wastegates zischeln gefährlich, und er schiebt gewaltig an, um nicht zu sagen brutal, beschleunigt den Bentley betont mühelos.