Der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Dieter Janecek, hat die in der Ampelkoalition vereinbarten Steuersenkungen für Benzin und Diesel infrage gestellt. Stattdessen will er lieber Haushalte bei den hohen Heizkosten entlasten.

Tankstellen von unter zwei Euro je Liter. Warum sollten wir Benzin und Diesel bei diesem Niveau noch teuer subventionieren?", fragte Dieter Janecek in der " Benzinpreise angesichts der Freigabe von US-Ölreserven, des Corona-Lockdowns in China und einer Erhöhung der Ölfördermenge durch die arabischen Staaten noch weiter nachgäben. "Wir sehen aktuell Preise an denvon unter zwei Euro je Liter. Warum sollten wirbei diesem Niveau noch teuer subventionieren?", fragte Dieter Janecek in der " Augsburger Allgemeinen ". Es sei zu erwarten, dass dieangesichts der Freigabe von US-Ölreserven, des Corona-Lockdowns in China und einer Erhöhung der Ölfördermenge durch die arabischen Staaten noch weiter nachgäben.

Benzin und Diesel zusätzlich noch günstiger zu machen würde den "Lenkungseffekt" der Steuersenkungen zunichtemachen. "Das Geld für den Tankrabatt sollten wir besser dazu nutzen, die Haushalte stärker bei der Gasrechnung zu unterstützen", forderte Janecek.



Nach tagelangen Debatten hatte die Regierungskoalition ein Paket von befristeten Maßnahmen beschlossen, um die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine dramatisch angestiegenen Spritpreise wieder zu senken. Wichtigster Aspekt für Autofahrer: Die Energiesteuer soll so weit abgesenkt werden, dass die Spritpreise an der Tankstelle um 30 Cent pro Liter Superbenzin und um 14 Cent pro Liter Diesel fallen. Sie soll dann auf dem europäischen Mindestmaß für Energiesteuern liegen.

Bus und Bahn zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren. Um Verbraucher und Arbeitnehmer außerdem zu entlasten, wird es bundesweit einen Pauschalpreis für Monatstickets im Nahverkehr geben: Für einen Monat ÖPNV werden pro Person neun Euro berechnet. Wem es also möglich ist, der kann das Auto stehen lassen und perund Bahn zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren.

Indirekt profitieren viele Autofahrer von einer weiteren Maßnahme: Alle Arbeitnehmer und selbstständig Berufstätige sollen einmalig 300 Euro als "Energiepreispauschale" erhalten. Diese Förderung muss als zusätzliches Einkommen versteuert werden. Die Regierung will das Energiegeld baldmöglichst über den Arbeitgeber auszahlen. Freiberufler erhalten stattdessen eine Ermäßigung auf die Einkommensteuer-Vorauszahlung.

Familien sollen – ähnlich der Corona-Hilfen – einmalig pro Kind 100 Euro zusätzliche Unterstützung ausgezahlt bekommen. Und wer Sozialhilfe bezieht, der erhält zusätzlich einmalig 100 Euro vom Staat.

Der Energiekosten-Zuschuss muss versteuert werden, daher bleiben von den 300 Euro unterschiedlich niedrige Beträge real in der Brieftasche. Hier einige aktuelle Berechnungen vom Bund der Steuerzahler:



Singlehaushalt mit Spitzenverdiener: Ein Single mit Steuerklasse 1 und einem Jahresgehalt von 72.000 Euro läuft in Steuerklasse 1 und erhält nach diesen Berechnungen exakt 181,80 Energiekosten-Beihilfe. Grob kalkuliert, würde das beim aktuellen Spritpreis den Kauf von 83,6 Liter Diesel oder 88,4 Liter Super E10 ermöglichen – etwas mehr als eine Tankfüllung.

Familie mit Spitzenverdiener: Derselbe Arbeitnehmer, aber verheiratet und mit einem Kind, fällt in Steuerklasse 4 und erhält von der Energiepreispauschale 184,34 Euro.

Familie mit durchschnittlichem und kleinem Einkommen: Wer unter denselben Voraussetzungen auf 45.000 Euro Jahresgehalt kommt, bekommt 216,33 Euro Energie-Beihilfe raus. Mit 15.000 Euro Jahresgehalt sind es dann schon 248,83 Euro.



Geringverdiener: De facto die volle Summe erhalten demnach nur diejenigen, die weniger als 10.000 Euro Jahreseinkommen verdienen. Das ist bereits sehr nahe am Existenzminimum, das steuerrechtlich aktuell für Alleinstehende bei 9408 Euro ansetzt.

Nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft sind Familien mit einem Bruttohaushaltseinkommen von 35.000 Euro im Jahr die größten Nutznießer des Maßnahmen-Pakets.

Wichtig: Die Maßnahmen der sogenannten Energiekosten-Entlastung – also die Senkung der Energiesteuer und der Einheitspreis für ÖPNV-Monatstickets – gelten nur für die folgenden drei Monate nach Inkrafttreten. Ob also die Fahrt in den Sommerurlaub von der Spritpreis-Ermäßigung profitiert, ist noch nicht sicher. Wann die Absenkung der Energiesteuer in Kraft treten wird, ist bisher offen.

Wie am Freitag (25. März) aus Regierungskreisen verlautete, wird das Maßnahmenpaket voraussichtlich nicht vor dem 1. Juni 2022 in Kraft treten. Grund: Teile der Vereinbarungen müssen als Gesetze ratifiziert werden. Das heißt, Bundestag und Bundesrat müssen in einem festgelegten Verfahren darüber abstimmen, das benötigt Zeit. So greift die Entlastung wohl erst in gut zwei Monaten.

Die CDU rechnet hingegen damit, dass es zu weiteren Verzögerungen kommt. So werde der Energiekostenzuschuss nach Ansicht der CDU-Finanzexpertin Antje Tillmann nicht vor August ausgezahlt werden, weil die Arbeitgeber es nicht schneller schaffen würden.



Die Hilfen stießen auf unterschiedliche Resonanz: Ifo-Präsident Clemens Fuest kritisierte eine "Entlastung mit der Gießkanne, fiskalisch teuer und wenig zielgenau". Einzig der Befristung der Energiesteuersenkung auf drei Monate konnte er etwas abgewinnen. Der Wirtschaftsweise Achim Truger fügte hinzu, dass dieser Eingriff sogar "unter Anreiz-Aspekten schädlich" sei.

Armin Willingmann (SPD), Energieminister von Sachsen-Anhalt, lobt das Paket: "Es wird erheblich dazu beitragen, den sozialen Zusammenhalt in Deutschland zu sichern." Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), erkannte "eine Reihe Maßnahmen, um soziale Härten abzufedern".



Kraftstoff , egal ob Diesel oder Deutschland ist – mal wieder – Schlusslicht bei der Umsetzung politischer Maßnahmen: In Frankreich hat die Regierung bereits zum 1. April und bis Ende Juli eine finanzielle Stütze durch einen Tankrabatt beschlossen. Um 15 Cent pro Liter, egal ob Diesel oder Benzin , werden Autofahrer entlastet.

Die Ermäßigung erfolgt direkt an der Tankstellenkasse oder bei bargeldloser Zahlung per EC- oder Kreditkarte. Schon vor Monaten wurden die Gaspreise in Frankreich per Gesetz festgeschrieben. Außerdem erhielten alle Franzosen, die im Monat weniger als 2000 Euro netto verdienen, eine einmalige Zahlung in Höhe von 100 Euro vom Staat.

Bereits Anfang Februar 2022, also lange vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs, hat Polen einen "Inflationsschutz" für seine Bürger in Kraft gesetzt. Damit wurde die Mehrwertsteuer auf Kraftstoff von 23 auf 8 Prozent gesenkt. Damit verbilligte sich der Spritpreis um 15 Cent. Dieser Inflationsschutz, der die Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln sogar komplett aufhebt, wurde jetzt verlängert.

Sprit ist in Polen immer noch sehr günstig im Verhältnis zu Deutschland: Aktuell kostet Superbenzin 1,38 Euro, Diesel 1,44 Euro. Entsprechend blühte der Tanktourismus zu unseren Nachbarn . Seit dem 1. Februar ist die Mehrwertsteuer auf Gas in Höhe von 23 Prozent gestrichen.

Italien will Energieversorger zusätzlich besteuern: Es ist geplant, rückwirkend für die vergangenen sechs Monate zehn Prozent Steuern auf zusätzlichen Gewinn (im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) zu erheben. Das Geld soll in einen Fond fließen, mit dem die Bevölkerung unterstützt wird.

Belgien und die Niederlande haben bereits auf den Spritpreis-Sprung reagiert und die Verbrauchssteuer (analog zur deutschen Energiesteuer) für Diesel und Benzin sowie die Mehrwertsteuer auf Erdgas, Strom und Heizenergie gesenkt. Die Ermäßigung führt z. B. bei einer Tankfüllung für 60 Euro zu 10 Euro Einsparung.

In Schweden, das traditionelle sehr hohe Steuern und Lebenshaltungskosten hat, werden erst ab 1. Juni Maßnahmen umgesetzt. Die Kraftstoffsteuer soll dann um 1,30 Kronen, umgerechnet zwölf Cent, gesenkt werden. Derzeit kostet Diesel in Schweden 2,43 Euro, Superbenzin 2,38 Euro pro Liter (Preise vom 24. März 2022).



In Ungarn wurde bereits im November 2021 ein Deckel für Kraftstoffpreise eingeführt. Hier kostet der Liter Treibstoff maximal 480 Forint. Das sind umgerechnet rund 1,29 Euro.

Slowenien hat den Preis an den Zapfsäulen auf 1,50 Euro gedeckelt. Das hatte zum Ergebnis, dass aus Richtung Italien und Österreich ein heftiger Tanktourismus einsetzte. In Kärnten kostete Benzin vor wenigen Tagen bis zu 50 Cent mehr. Aktuell fallen die Preise dort wieder.

Seit dem 1. April ist in Spanien der Spritpreis um 20 Cent pro Liter gesenkt. Lkw-Fahrer bzw. Spediteure sollen einmalig eine Unterstützung von 1250 Euro erhalten.



