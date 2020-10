G enau 37.181 Euro hatte der Keinen Monat nach der Zulassung kam es im Jahr 2017 zum Unfall (Foto oben: Symbolbild) – mit gerade mal 571 Kilometern auf dem Tacho. Der Schaden am Japaner war erheblich, ein Dekra-Gutachten wies Reparaturkosten von 5287,43 Euro und eine Wertminderung von 1000 Euro aus (Doch der Geschädigte aus Hessen wollte mehr, nämlich den vollen Kaufpreis, und zog vor Gericht. Vergeblich, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem nun veröffentlichten Urteil vom 29. September 2020 entschied (Az. VI ZR 271/19). KFZ-VERSICHERUNGSVERGLEICH Einfach die beste Autoversicherung finden. Eingabe Ortskennzeichen Jetzt vergleichen Ein Service von KFZ-VERSICHERUNGSVERGLEICH Einfach die beste Autoversicherung finden. Neues Auto versichern Kfz-Versicherung wechseln Kfz-Versicherung wechseln: die besten Tarife im Vergleich Ein Service von wenn er sich einen gleichwertigen Ersatz anschafft. Anders sei eine Entschädigung, die den Reparaturaufwand übersteige, nicht zu rechtfertigen, so der BGH. Für eine Abrechnung auf Neuwagenbasis genüge auch nicht, dass der Kläger vortrage, bisher eine Neuanschaffung nur aus finanziellen Gründen unterlassen zu haben. enau 37.181 Euro hatte der Mazda CX-5 gekostet.Deram Japaner war, ein Dekra-Gutachten wies Reparaturkosten von 5287,43 Euro und eine Wertminderung von 1000 Euro aus ( finden Sie hier die beste Kfz-Versicherung ).Vergeblich, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem nun veröffentlichten Urteil vom 29. September 2020 entschied (Az. VI ZR 271/19).Der volle Kaufpreis stehe dem geschädigten Autobesitzer auch bei einem erheblichen Schaden seines Neuwagens nur zu,. Anders sei eine Entschädigung, die den Reparaturaufwand übersteige, nicht zu rechtfertigen, so der BGH. Für eine Abrechnung auf Neuwagenbasis genüge auch nicht, dass der Kläger vortrage, bisherzu haben.

OLG Frankfurt: 6180 statt 37.923 Euro

Der Kläger hatte genau 37.923,32 Euro (Preis des Neuwagens plus Sachverständigenkosten in Höhe von 712,32 Euro und eine Kostenpauschale von 30 Euro) nebst Zinsen eingefordert. Das Landgericht Darmstadt hatte der Klage stattgegeben, das Oberlandesgericht Frankfurt am Main die Entscheidung nach Berufung der Beklagten abgeändert und die Strafe auf 6180,54 Euro (Reparaturkosten, Sachverständigenkosten, Wertminderung, Kostenpauschale) nebst Zinsen gemindert.

Mit Material von dpa.