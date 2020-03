m großen Sommerreifen-Test 2020 haben unsere Reifen-Tester 50 Reifen der Größe 245/45 R 18 (Oberklasse-Limousinen wie Fünfer-BMW und E-Klasse) unter die Lupe genommen. Darunter auch zahlreiche Zweit- und Drittmarken der großen Reifenhersteller sowie No Names aus Fernost, die alle wesentlich günstiger sind als Reifen von Premiummarken wie Continental, Goodyear, Michelin und Co. Die Frage dahinter: Braucht man wirklich teure Markenreifen oder sind Billigreifen genauso gut?

Die Antwort auf diese Frage fällt deutlich aus: Schon in der ersten Testrunde, dem Bremstest auf Nässe (aus 80 km/h) und auf trockener Piste (aus 100 km/h), zeichnet sich ein deutliches Gefälle ab – die höherpreisigen Reifen erzielten fast durchweg kürzere Bremswege als die billigen Modelle. Zehn Billigreifen wiesen sogar so lange Bremswege auf, dass wir vom Kauf ausdrücklich abraten. Es handelt sich um die folgenden Sommerreifen – die Werte in Klammern sind die im Test gemessenen Bremswege in Metern: