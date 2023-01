2

Die THG-Quote ist ein rechtliches Instrument, um den CO-Ausstoß zu senken: So will Deutschland seinen Anteil leisten, um den Klimawandel einzudämmen. Der Mineralölindustrie wird per THG-Quote gesetzlich vorgeschrieben, wie viel CO2 sie durch die Produktion ausstoßen darf. Liegt sie darüber, drohen Strafzahlungen. Um die zu vermeiden, wird Biosprit in den Kraftstoff gemischt. Auch E-Autos sind von der THG-Quote betroffen: Sie mindern den CO2-Ausstoß. Das berechtigt ihre Besitzer, einen gesetzlich festgelegten Anteil dieser Quote jährlich an die Mineralölindustrie zu verkaufen