S treikt die Autobatterie, ist schnelle Abhilfe gefragt. Gerade in der kalten Jahreszeit entlädt sich der Akku schnell – die Folge: Der Wagen springt nicht mehr an. Mit regelmäßigem Laden des Akkus können Sie dem Totalausfall vorbeugen. Dafür die Batterie am besten über Nacht an ein Autobatterie-Ladegerät anschließen. Reicht die Zeit nicht mehr fürs Aufladen, gibt es noch den Startbooster – eine Art Powerbank, die an die Batterie angeschlossen wird und den Akku beim Starten des Motors mit Strom versorgt.

Autobatterie-Ladegeräte & Co in Black Friday-Week reduziert

(Black Friday: die besten Deals rund ums Auto) Pünktlich zum Black Friday gibt es bei Amazon und E-Bay viele Angebote damit die Autobatterie im Winter nicht zum Problem wird. Von Autobatterie-Ladegeräten über Startbooster bis zum Starthilfe-Kabel, AUTO BILD hat die besten Angebote und Schnäppchen herausgesucht.

CTEK MXS 5.0 im Black Friday-Angebot bei E-Bay

Das CTEK MXS 5.0 gehört zu den beliebtesten und besten Autobatterie-Ladegeräten überhaupt. Im AUTO BILD-Ladegeräte-Test 2016 sicherte es sich als einziges Produkt das Prädikat "sehr empfehlenswert". Das Ladegerät bietet unter anderem eine Erhaltungsfunktion, die besonders wichtig ist, wenn das Gerät über längere Zeit angeschlossen wird. Außerdem kann es neben Autobatterien auch für Motorradbatterien verwendet werden. Aktuell kostet das CTEK MXS 5.0 bei E-Bay im Black Friday-Deal nur rund 75 Euro.

Black Friday-Deal: Dino Startbooster bei Amazon

Der Startbooster von Dino sicherte sich unter anderem im ADAC-Test von Startboostern die Note "gut". Im Gegensatz zu anderen Startboostern bringt das Dino-Produkt sogar bei Minustemperaturen (bis minus 20 Grad) Leistung. Dabei eignet es sich nicht nur für Autobatterien, sondern auch Motorrad-, Lkw- und Bootsbatterien. Netter Nebeneffekt: Wird der Booster nicht für die Starthilfe benötigt, kann er als Powerbank verwendet werden. Bei Amazon gibt es den Dino Startbooster in der Black Friday-Woche für rund 109 Euro im Angebot.