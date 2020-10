Black Friday 2020: Angebote für Autofahrer

B is zum Black Friday 2020 am 27. November ist eigentlich noch etwas Zeit. Doch schon jetzt kann es sich lohnen, nach den besten Angeboten Ausschau zu halten. Amazon lässt es sich nicht nehmen, schon jetzt die Rabattschlacht zu eröffnen: Bis zum 19. November laufen hier die sogenannten "frühen Black Friday Angebote" mit zahlreichen Aktionen und Blitz-Deals. Am 23. November beginnt dann bei Amazon die Black Friday-Woche, die dann im "echten" Black Friday gipfelt. AUTO BILD hat die besten Deals herausgesucht:

Frühe Black Friday-Deals Goodyear 75522 Drehmomentschlüssel Preis: 74,99 Euro Angebotspreis*: 40,45 Euro TomTom GO 6200 Preis: 379,00 Euro Angebotspreis*: 239,00 Euro Mannesmann Steckschlüssel- und Bitsatz Preis: 39,95 Euro Angebotspreis*: 19,73 Euro Need for Speed Heat (PS4) Preis: 29,09 Euro Angebotspreis*: 27,99 Euro *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder

Wann ist Black Friday 2020?

In 2020 ist der Black Friday am 27. November. Aber auch in den Wochen davor und danach können Kunden mit vielen Angeboten und Deals zu günstigen Preisen rechnen. Verdsandriese Amazon startete bereits vier Wochen vor dem offiziellen Black Friday mit den ersten Deals zum Shopping-Tag. In der Woche davor, findet außerdem die sogenannte Black Friday Woche statt. Der Hype endet am 30. November mit dem Cyber Monday.

Wo gibt es die besten Black Friday-Angebote?

Kunden können am Black Friday mit extremen Deals und Angeboten rechnen – sowohl in den Geschäften als auch in den Online-Shops. Anbieter wie Amazon, Saturn, eBay, Media Markt und viele andere bieten an diesem Tag ihre Produkte zu extrem reduzierten Preisen an. Egal ob Dashcams, FM-Transmitter, Navis E-Scooter , Einparkhilfen, Bobbycars, Rückfahrkameras oder Autoradios: Wir zeigen Ihnen hier die besten Black Friday-Angebote in Deutschland und updaten den Artikel ständig.

Was bedeutet "Black Friday"?

Am Black Friday werden auch 2020 wieder große Rabattschlachten bei sämtlichen Versandriesen erwartet. Die großen Händler, allen voran Amazon, reduzieren an diesem Tag ihre Preise extrem und geben damit am Black Friday den Startschuss für die Weihnachtsshopping-Saison – mittlerweile auch in Deutschland! Die Rabattaktion hat mittlerweile auch den stationären Handel erreicht, es gibt kaum noch Händler, die nicht daran teilnehmen. Es lohnt sich also die Augen offen zu halten.

Woher kommt der Black Friday?