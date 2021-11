Am 26. November ist es wieder so weit, dann heißt es für viele Schnäppchenjäger: auf in die Rabatt-Schlacht! Denn traditionell locken an diesem Tag viele Händler mit sehr günstigen Angeboten, um schon mal das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln. Ganz vorne mit dabei: Online-Versandriesen wie Amazon und eBay. Aber auch Autokäufer können sich über Leasing-Deals und satte Rabatte freuen.



Oft beginnt die Schäppchenjagd nicht erst am Black Friday selbst, sondern bereits einige Tage zuvor. AUTO BILD versorgt Sie die ganze Zeit über mit den besten Angeboten rund ums Auto, sodass Ihnen kein heißer Deal entgeht.

Wann ist Black Friday 2021?

Im Jahr 2021 findet der Black Friday am Freitag, den 26. November statt. Aber auch schon in den Wochen davor und einige Tage danach können Kunden mit vielen Angeboten und Deals zu günstigen Preisen rechnen. Gerade Online-Händler wie Amazon starten häufig früh mit den ersten Deals unter dem Motto des Shopping-Tags – hier lohnt es sich immer mal wieder, die Augen offen zu halten. In der Woche davor findet außerdem die sogenannte Black-Friday-Woche statt, in der bereits viele Schnäppchen zu ergattern sind. Der Hype endet am 29. November mit dem Cyber Monday, dem großen Deals-Finale.

Wo gibt es die besten Black-Friday-Angebote?

Kunden können am Black Friday nahezu überall im Online-Handel, aber auch in vielen Geschäften in den Städten mit extremen Deals und Angeboten rechnen. Anbieter wie Amazon, Saturn, eBay, Media Markt und viele andere bieten an diesem Tag ihre Produkte zu extrem reduzierten Preisen an. Egal ob Dashcams, Navis, E-Scooter, Einparkhilfen, Bobbycars, Rückfahrkameras oder Autoradios : Wir zeigen Ihnen hier die besten Black-Friday-Angebote rund ums Auto und updaten den Artikel ständig – es lohnt sich also, öfter reinzuschauen.

Was bedeutet "Black Friday"?

Traditionell ist der Black Friday der Freitag nach dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving. Woher genau der Begriff stammt, ist nicht bekannt. Einer Theorie zufolge hat es mit den hohen Umsätzen der Händler an diesem Tag zu tun. Diese seien so extrem, dass sie den Unternehmen helfen, wieder schwarze Zahlen zu schreiben, falls das Jahr bis dato weniger rosig lief. In Deutschland gab es 2006 die ersten Black-Friday-Rabatte, als Apple die ersten Schnäppchen anbot. Mittlerweile hat sich der Shopping-Tag hierzulande und auch in anderen Ländern fest etabliert. Am Black Friday werden 2021 wieder große Rabattschlachten bei sämtlichen Versandriesen gestartet. Die großen Händler, allen voran Amazon, reduzieren an diesem Tag ihre Preise extrem und geben damit am Black Friday den Startschuss für die Weihnachtsshopping-Saison. Die Rabatt-Aktion hat mittlerweile auch den stationären Handel erreicht, es gibt kaum noch Händler, die nicht daran teilnehmen. Es lohnt sich also, die Augen offen zu halten!