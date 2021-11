Die Black-Friday-Woche ist in vollem Gange – und ein Angebot jagt das nächste. Darunter auch viele Autopflege-Produkte von Markenanbietern wie Dr. Wack, Liqui Moly und mehr. Egal, ob Felgenreiniger oder Polituren: AUTO BILD zeigt die besten Schnäppchen.

Dr. Wack: High End-Felgenreiniger zum kleinen Black-Friday-Preis

Dr. Wack zur Black-Friday-Woche bei Amazon . Ein Highlight ist dabei der High-End-Felgenreiniger, der als Testsieger im Amazon zahlt man für die 750-ml-Flasche mit praktischem Sprühkopf nur 13,47 Euro statt der üblichen 15,20 Euro. Wer dem ganzen Auto neuen Glanz verleihen möchte, stürzt sich auf das Dr. Wack A1 Speed Wax Plus 3 – 2020 Testsieger im Speed Wax in der Black-Friday-Woche von 13,34 Euro auf nur 10,75 Euro. Für die Auffrischung von Kunststoff-, Gummi- und Vinylteilen geeignet ist der Dr. Wack A1 Kunststoff Tiefenpfleger. Schnäppchenjäger dürfen sich bei Amazon über einen Black-Friday-Rabatt von 33 Prozent freuen. Der Preis sinkt so von 12,99 Euro auf 8,73 Euro. Eine ganze Reihe von Angeboten gibt es vonzur Black-Friday-Woche bei. Ein Highlight ist dabei der, der als Testsieger im großen AUTO BILD-Felgenreiniger Test hervorgegangen ist. Beizahlt man für die 750-ml-Flasche mit praktischem Sprühkopf nur 13,47 Euro statt der üblichen 15,20 Euro. Wer dem ganzen Auto neuen Glanz verleihen möchte, stürzt sich auf das– 2020 Testsieger im AUTO BILD Autowachs-Test . Ein Rabatt von 19 Prozent drückt den Preis desin der Black-Friday-Woche von 13,34 Euro auf nur 10,75 Euro. Für die Auffrischung von Kunststoff-, Gummi- und Vinylteilen geeignet ist der. Schnäppchenjäger dürfen sich beiüber einen Black-Friday-Rabatt von 33 Prozent freuen. Der Preis sinkt so von 12,99 Euro auf 8,73 Euro.

Liqui Moly: Große Black-Friday-Rabatte auf Amazon

Liqui Moly Lackreiniger in der praktischen 500-ml-Flasche, der auf Liqui Moly Lackreiniger, jetzt für 8,06 Euro statt der üblichen 14,99 Euro, richtig. Ein weiteres Schnäppchen ist die 500-ml-Flasche Liqui Moly Polieren & Wachs, die dank des Black Fridays aktuell um 43 Prozent günstiger bei Amazon zu haben ist. Hier werden nur 7,99 Euro statt 13,99 Euro fällig. Ideal für Chromteile ist die Liqui Moly Chromglanzcreme, die aktuell in der 250-ml-Flasche nur 7,64 Euro kostet – ohne den 29 Prozent Black-Friday-Rabatt kommt die Flasche auf 10,29 Euro. Auch von Liqui Moly gibt es einige Produkte zur Autoreinigung im Angebot. Darunter auch derin der praktischen 500-ml-Flasche, der auf Amazon in der Black-Friday-Woche um 46 Prozent reduziert wurde. Wer seinen Lack reinigen und schützen will, fährt mit dem, jetzt für 8,06 Euro statt der üblichen 14,99 Euro, richtig. Ein weiteres Schnäppchen ist die 500-ml-Flasche, die dank des Black Fridays aktuell um 43 Prozent günstiger beizu haben ist. Hier werden nur 7,99 Euro statt 13,99 Euro fällig. Ideal für Chromteile ist die, die aktuell in der 250-ml-Flasche nur 7,64 Euro kostet – ohne den 29 Prozent Black-Friday-Rabatt kommt die Flasche auf 10,29 Euro.

