Schon seit über 60 Jahren lassen die Spielzeugautos der Firma Siku Kinderherzen höherschlagen und verwandeln den Wohnzimmer-Teppich in aufregende Straßen und Rennstrecken. Dank der Black Friday -Woche kann man momentan beim Kauf von Siku-Autos bei Amazon richtig Geld sparen! So gibt es einen (per App)statt für 149,99 Euro (UVP) für nur 89,99 Euro, das ist eine Ersparnis von 60 Euro! 26 Prozent Rabatt gibt es beim Kauf des, der zur SikuControl32-Serie gehört. Der Traktor im Maßstab 1:32 wird per Bluetooth ferngesteuert und ist mit abnehmbaren Doppelreifen ausgestattet. Inklusive Zubehör und Fernbedienung kostet der John Deere nun 121,99 Euro anstatt 165,00 Euro (UVP).