Sie haben den Black Friday verpasst? Das macht gar nichts! Heute ist nämlich Cyber Monday – und die Rabattschlacht von Amazon , eBay und Co. geht weiter. Auch heute können sich Schnäppchenjäger also über attraktive Angebote freuen. AUTO BILD zeigt Ihnen hier die ganze Zeit über die besten Cyber-Monday-Deals rund um das Thema Auto!



Amazon

Kunden können am Cyber Monday nahezu überall im Online-Handel, aber auch in vielen Geschäften in den Städten mit extremen Rabatten rechnen. Anbieter wie, Saturn, eBay, Media Markt und viele andere bieten an diesem Tag ihre Produkte zu stark reduzierten Preisen an. Egal ob Dashcams, Navis E-Scooter , Einparkhilfen, Bobbycars, Rückfahrkameras oder Autoradios: Wir zeigen Ihnen hier die besten Cyber-Monday-Angebote rund ums Auto und updaten den Artikel ständig – es lohnt sich also, öfter reinzuschauen.