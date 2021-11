Die Black-Friday-Woche wurde eingeläutet: Die beste Zeit also, um günstiges Werkzeug für den Werkzeugkasten oder die heimische Schrauberwerkstatt zu ergattern. AUTO BILD hat die besten Werkzeug-Deals herausgesucht!

Black Friday: Bosch Professional Werkzeug

Zum Black Friday gibt es viele günstige Angebote von Bosch Professional Werkzeug: Rabatte von bis 45 Prozent sind drin! So ist beispielsweise der Bosch Professional Akku-Winkelschleifer Biturbo GWX 18V-15 mit einer Leistung von 1500 Watt für 207,70 Euro statt 267,71 Euro im Angebot bei Amazon – Ersparnis: mehr als 60 Euro! Wer auf den Akku verzichten kann und ein wenig auf das Budget achten möchte, der findet mit dem GWS 1400 einen 1400-Watt-Winkelschleifer für nur 73,29 Euro statt 97,55 Euro – die Ersparnis beträgt hier 25 Prozent. Bei anderen Deals lassen sich sogar bis zu 45 Prozent sparen – ein Blick in die Angebote lohnt sich also.

Auch bei eBay lässt sich heute sparen: Den kompakten Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI mit 35 Nm Drehmoment und zwei Akkus inklusive gibt es für 129,95 Euro im Angebot. So lassen sich 130,66 Euro sparen – das macht eine Ersparnis von satten 50 Prozent!

Mehr Werkzeug im Angebot

Auch von den Marken BGS, Brilliant Tools, Hazet, Mannesmann & Wolfcraft gibt es viele Produkte im Angebot. Besonders lohnenswert: der Hazet 5122-2CT Drehmomentschlüssel mit 40-200 Nm für 112,99 Euro statt 127,19 Euro. Ein weiteres Schnäppchen ist der 74-teilige Mannesmann Werkzeugsatz im praktischen Koffer – hier werden aktuell nur 44,77 Euro statt 48,99 Euro fällig. Und wer noch nach einem frühen Vorweihnachtsgeschenk sucht: Der Hazet Santa Tools Weihnachtskalender ist für 57,99 Euro statt 79,99 Euro im Angebot.

