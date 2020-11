Black Friday: eBay Blitz-Auktionen

A

nstelle der typischen Black Friday-Blitz-Deals, wie es sie bei den meisten Online-Versandhändlern gibt, setzt eBay ganz nach dem Prinzip der Plattform auf Versteigerungen. Das heißt: Es wird am Black Friday viele Blitz-Versteigerungen mit sehr kurzen Laufzeiten geben. Das Beste: Die Blitz-Auktionen starten immer zu einem Preis von einem Euro – es gibt also die Chance, richtig heiße Schnäppchen zu ergattern. Los geht's mit den Blitz-Auktionen am Black Friday um 16 Uhr. Ende ist um 20:59.