Das Modell des 911 RSR wurde von Lego in Zusammenarbeit mit Porsche entwickelt. Das Modell steht dem Original in Detailverliebtheit in nichts nach: So wurden der Heckflügel mit Schwanenhalsanbindung, der Heckdiffuser und die Seitenspiegel maßstabsgetreu nachgebildet. Selbst der Sechszylinder-Boxermotor, der beim Original mit 510 PS aufwartet, fehlt beim Lego Technic-Klon nicht. Insgesamt enthält das Set 1580 Teile. Das aufgebaute Modell ist dann 13 Zentimeter hoch, 50 cm lang und 20 cm breit.