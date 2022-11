Die BSG300 Powerstation von Scheppach liefert jederzeit und überall Energie. Der integrierte Li-Ion-Akku lässt sich in über 500 Ladezyklen per Solarpanel, Netzteil oder über die 12-Volt-Steckdose im Auto aufladen.

Powerbank mit fünf Anschlussmöglichkeiten

Nutzt man zum Laden der Powerstation ein Solarpanel, dann beträgt die Ladezeit rund fünf Stunden. Ein gut lesbares Display zeigt Ladestand, Betriebsmodus, Ausgangsleistung und Eingangsladeleistung an.

