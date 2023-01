Bei seiner Rechnung mit der Blitzer-App hat der Autofahrer allerdings die Variable "Verkehrspolizei in Zivil" berücksichtigt. Denn vor der kann auch das illegale Warn-Utensil auf dem Handy nicht schützen. Es kam also, wie es kommen musste. Die Polizei hat den VW-Kombi an der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg aus dem Verkehr gezogen und seinen Führerschein beschlagnahmt.