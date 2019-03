in ganz besonderes Blitzerfoto ist im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen aufgetaucht. Darauf hält ein Mann um die Hand seiner Freundin an. "Willst Du mich heiraten?!" steht auf einem Pappkarton, den der Fahrer eines Peugeot 207 von innen vor die Windschutzscheibe hielt, als der Blitzer das Foto machte.

Laut Recherchen des Westfälischen Anzeigers steckt einiges an Planung hinter dem Antrag aus dem Jahr 2011. Demnach fuhr der Mann mit dem Peugeot seiner Freundin auf der Landstraße 692 an der Autobahnauffahrt Lüdenscheid-Nord mit 72 km/h statt der erlaubten 60 km/h in die Radarfalle. Die löst an dieser Stelle zirka 2500 Mal pro Jahr aus. Da der Fahrer nicht eindeutig zu erkennen war, leitete die Behörde ordnungsgemäß ein Verfahren ein und schrieb die Halterin an. Abzüglich der Toleranz von drei km/h wurde ein Verwarngeld von zehn Euro fällig. Die Rechnung wurde kurfristig beglichen. Ob die Peugeot-Fahrerin "Ja" gesagt hat, ist nicht bekannt.