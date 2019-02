(dpa/cj) Blitzlichtgewitter im nordhessischen Hofgeismar:blitzte es bei der Durchfahrt eines Autos in der Dornröschenstadt (Bild: Symbolbild) – an derselben Stelle und innerhalb weniger Stunden. Fünf Mal saß ein Mann am Steuer, das halbe Dutzend machte dann seine Frau voll. Eine solche Temposünder-Serie habe er noch nicht erlebt, berichtete Tobias Böker vom Hofgeismarer Ordnungsamt am 21. Februar 2019. Der Mann unbekannten Alters wurde bereits am 11. Februar 2019 in einer Tempo-50-Zone erwischt. Mal zeichnete die mobile Blitzeranlage 6 km/h zu viel auf, mal bis zu 13 km/h Überschreitung. Wie die " Hessische/Niedersächsische Allgemeine " berichtete, ereigneten sich die Vorfälle innerhalb von 393 Minuten, also in nicht mal sieben Stunden. Zwischen den letzten beiden Vergehen lagen gerade mal sieben Minuten.