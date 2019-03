Die Polizei in Brandenburg schnappte beim Blitzmarathon 2018 genau 6991 Temposünder, in etwa so viele wie im Vorjahr (7015). Gut 320 Beamte kontrollierten mehr als 185.000 Autofahrer, die mehr als 130 Kontrollstellen wurden diesmal nicht vorab bekannt gegeben. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer in der Dauerbaustelle der A10 am Autobahndreieck Nuthetal mit 157 statt der erlaubten 60 Stundenkilometer. In Lenzen (Prignitz) wurde ein Raser in der Nähe einer Schule und einer Kita mit 61 statt der erlaubten 30 km/h erwischt.