N och 2014 stand dieser BMW 1er für rund 30.000 Euro auf der Neuwagen-Preisliste. Jetzt – etwa sechs Jahre später – kostet er nur noch knapp ein Drittel. Im sächsischen Bischofswerda steht derzeit ein Hier geht's zum Angebot Günstiger BMW 116d Sport Line och 2014 stand dieser BMW 1er für rund 30.000 Euro auf der Neuwagen-Preisliste. Jetzt – etwa sechs Jahre später – kostet er nur noch knapp ein Drittel. Im sächsischen Bischofswerda steht derzeit ein gebrauchter BMW 116d Sport Line zum Verkauf . Kostenpunkt: 10.240 Euro! Der Preis ist fair, schließlich stammt der Diesel aus erster Hand, ist scheckheftgepflegt und hat seit seiner Erstzulassung im Frühjahr gerade 117.911 Kilometer abgespult. Für einen Diesel keine besonders große Distanz. Der Händler verspricht neuen TÜV ab Kauf, zudem ist wie bei allen Fahrzeugen im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt eine Garantie im Preis inbegriffen.Rein optisch macht der in Metallic-Schwarz lackierte 1er einen sportlichen Eindruck, was vor allem am aufpreispflichtigen Sport-Line-Paket liegt. Besonders auffällig sind die roten Zierelemente im Innenraum, außen fallen vor allem die silbernen 16-Zoll-Felgen im Fünf-Speichen-Design ins Auge. Entlarvend einsam kommt dagegen das Auspuffrohr daher – nicht nur Kennern wird hier klar, dass sich unter der sportlichen Hülle kein Adrenalin-Treiber verbirgt.

Flott und sparsam, der 1er!

Sportlich: Die korallroten Zierelemente werten das ansonsten sehr plastiklastige Cockpit enorm auf. Die Motorisierung des angebotenen Diesel-1ers hört sich tatsächlich nicht nach Tempo-Kick an, der 116d hatte mit seinem Zwei-Liter-Common-Rail den zweitkleinsten Dieselmotor der Reihe nach dem 114d und haut mit einer Leistung von 116 PS und bis zu 260 Nm wohl kaum jemanden vom Hocker. Von 0 auf 100 km/h geht es in 10,3 Sekunden, bei Tempo 200 ist Schluss. Die Kraftübertragung erfolgt über ein manuelles Sechsgang-Schaltgetriebe. Trotz seiner eher mäßigen Leistungswerte fühlt sich der 1er aber erstaunlich flott und flink an, wenn man ihn durch die Kurven zirkelt. Und richtig Freude kommt spätestens an der Tankstelle auf, wo der Verbrauch von durchschnittlich rund viereinhalb Litern durchaus dem Fahrer ein Grinsen ins Gesicht zaubern kann. Auch die Ausstattung des Kompakt-BMW sollte für Zufriedenheit sorgen. Neben dem Sport-Line-Paket setzte der Vorbesitzer auch beim Advantage Plus- sowie beim Comfort-Paket die Häkchen. Das bedeutet unter anderem Sitzheizung, Einparkhilfe , Tempomat und ein 6,5 Zoll großes Farbdisplay in der Cockpit-Mitte. Die optionalen Xenon-Scheinwerfer machen sich in Sachen Optik und Sichtweite bezahlt.

Dieser BMW ist ein sehr preiswertes Angebot