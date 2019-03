BMW 1er: Gebrauchtwagen-Test

W er zu früh kommt, den bestraft der Drift-Gott. Denn nur wer im richtigen Moment zackig einlenkt, erlebt das große Glück eines sanft auskeilenden BMW-Hecks – ausgeschaltetes Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: BMW 1er er zu früh kommt, den bestraft der Drift-Gott. Denn nur wer im richtigen Moment zackig einlenkt, erlebt das große Glück eines sanft auskeilenden BMW-Hecks – ausgeschaltetes ESP und genug Schwung vorausgesetzt. Ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen (und Sie haben recht): Das ist vorpubertär und auch gefährlich. Aber ein kleiner Drift macht eben auch groooßen Spaß. Der in den bezahlbaren Fahrzeugklassen kaum noch zu finden ist.

Der Nachfolger steht schon in den Startlöchern

Nicht unproblematisch: Die Kunststoffteile am Spanner der Steuerkette zerbröseln, Kolben und Ventile knallen aufeinander. Folge: Motorschaden. Der BMW 1er der Baureihe F20 ist der letzte, der die höheren Produktionskosten und Platzdefizite des Hinterradantriebs der Freude am Fahren unterordnet. Bald ist Schluss, der Nachfolger steht schon in den Startlöchern. Ganz vernünftig mit Dreizylinder und – Sie ahnen es – Frontantrieb. Für eingefleischte Fans, die nicht auf den größeren 3er wechseln wollen, ein Grund mehr, sich noch mal genauer mit dem F20 auseinanderzusetzen. Als Nachfolger des Bangle-1er trat er ein schweres Erbe an. Zwar fällt das Design weniger provokativ aus, spätestens die Rückleuchten im VW-Polo-Stil sind aber auch nicht gerade der Reißer. Zudem wurde er größer und schwerer als sein sehniger Vorgänger. Aber eben auch deutlich komfortabler und alltagstauglicher. Schneller sowieso. Die gemeinsam mit PSA entwickelten Turbobenziner lösten die alten Sauger ab und liefern beachtliche Fahrleistungen.

Überblick: Alles zum BMW 1er

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1598 cm³ Leistung 100 kW (136 PS) bei 4400/min Drehmoment 220 Nm bei 1350/min Höchstgeschwindigkeit 210 km/h 0–100 km/h 8,7 s Tank/Kraftstoff 52 l/Super Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4324/1765/1421 mm Kofferraumvolumen 360-1200 l Leergewicht/Zuladung 1388/442 kg Schon ein braver 116i stürmt in 8,7 Sekunden auf 100 km/h. In Verbindung mit der erstklassigen Achtstufenautomatik alles andere als ein Kassengestell. Der etwas raue Lauf lässt sich bei den fairen Verbräuchen gut verdauen. Ärgerlicher ist eine Krankheit, unter der schon der Vorgänger litt: Motorschäden. Beim F20 längt sich aber nicht die Kette. Nein: deren Spanner gibt auf. Wenn BMW überhaupt Kulanz gewährt, muss jede Wartung in der Vertragswerkstatt belegt sein.

Dieselinteressenten sollten sich an Facelift-Modelle halten