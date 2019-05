M

otorsport-Enthusiasten bekommen noch immer leuchtende Augen, wenn sie an diezurückdenken:die in den 60er und 70er Jahren gleichermaßen auf die Siegerpodeste und in die Herzen der Zuschauer fuhren. Bis heute hat der Name nichts von seiner Strahlkraft verloren - und wenn sich ein Tuner danach benennt, muss er schon Großes im Schilde führen. Genau das hat die US-amerikanische Truppe vor, die sich altevornimmt und sie zu straßenzugelassenen Rennwagen umbaut!