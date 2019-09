BMW 2002 Turbo (1974): Porsche-Killer zu verkaufen

im Top-Zustand zu kaufen! Das angebotene Auto macht auf den Bildern einen. Er wurdezumund in den Jahren 2015 und 2016 nach Händlerangaben

Ein kurzer Rückblick: Wir schreiben das Jahr 1973, US-Präsident Nixon darf sich mit der Watergate-Affäre herumschlagen, Deutschland kämpft mit der Ölkrise, und BMW bringt ein neues Derivat eines beliebten Modells auf den Markt: den BMW 2002 Turbo. Unpassender hätte man den Zeitpunkt der Präsentation kaum wählen können. Das Öl wird knapp – und was machen die Münchner? Sie bringen einen konsequenten Straßensportler, der bei etwas flotterer Gangart zwischenschluckt.

Zugegeben, den Flottenverbrauch hat der 2002 Turbo nur im kleinen Maß negativ beeinflusst, schließlich wurden. Finanziell hat sich das Sportcoupé schließlich nicht gelohnt. Schlecht für BMW in den 70ern, gut für Sammler, denn die Seltenheit des Turbo macht ihn heute zum begehrten Sammlerstück.

Unter der Haube des BMWs arbeitet ein aufgeladenermit. Der BMW ist damit das erste Serienfahrzeug aus Deutschland, in dem ein Turbolader verbaut wurde. Derist, verglichen zu heutigen Modellen, mitzwar mickrig, reichte in den 70ern aber aus, um jeden Porsche an der Ampel stehen zu lassen.