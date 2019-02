ergessen Sie das Marketing-Gewäsch vom SUV-Coupé . Oder allgemeiner vom viertürigen Coupé überhaupt. Gibt es nämlich gar nicht! Ein Coupé hat nur zwei Türen. Und die stecken im Idealfall in einem verflucht heißen Sportwagen-Dress. Genau wie bei den beiden reinrassigen Coupés, die wir hier zum Vergleich bitten. BMW 220i gegen Subaru BRZ , welcher kompakte Kopfverdreher macht uns mehr an – und zwar nicht nur optisch?

Fahrerauto: Man sitzt hinten im BMW besser als im Subaru, aber nur vorne macht der Münchner Laune.

Okay, die langen Türen des 2er und die breiten Wülste der Sportsitze (Serie bei M Sport) verlangen in engen Parklücken Beweglichkeit. Doch einmal drin, beginnt umgehend der Spaß. Leicht zum Fahrer geneigte Mittelkonsole, obendrauf der breite Bildschirm, davor Automatikhebel und iDrive-Controller – alles fein verarbeitet und absolut gefühlsecht. Hier möchte man gar nicht mehr aussteigen. Hinten eher nicht einsteigen. Reinkommen ist schon mal so eine Sache für sich. Und mehr als Kurzstrecken möchte hier auch niemand abreißen. Im BRZ wird sogar das dankend abgelehnt. Für die Beine bleibt meist nur ein schmaler Spalt, wie ein Frosch hocken wir im noch mal schmaleren und flacheren Subaru-Fond. Am besten lässt sich die Rückbank als Gepäckablage nutzen. Also ab nach vorn. Und schon sind wir mit dem nur 4,24 Meter kurzen Japan-Coupé (2er: 4,43 m) versöhnt.