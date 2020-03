Derist eine Facelift-Version der Baureihe F31 . Sie brachte modernere Schürzen und wertigere Materialien im Innenraum mit. Trotz Basis-Motorisierung wollte der Erstbesitzer offenbar nicht auf Komfort verzichten. Er gönnte sichDentreibt ein Zweiliter Vierzylinder-Turbodiesel mit 116 PS und 270 Nm Drehmoment an. Der Motor ist kein Temperamentsbolzen, hat aber ausreichend Druck. Sein Talent liegt im Sparen:Mit der Emissionseinstufung Euro 6 ist der 3er vorerst auch nicht von drohenden Fahrverboten betroffen. Dank der geringen Motorleistung bei relativ großem Hubraum ist der Motor sehr robust. Einziges Problem ist die Steuerkette , die bei manchen BMW-Vierzylindern generell eine Schwachstelle darstellt.

Die Handschaltung ist in der Mittelklasse selten, ist aber in der Wartung weniger teuer als eine Automatik.

495 bis 1500 Liter Gepäck passen in den Kofferraum des 3ers. LED-Rückleuchten gab's ab Facelift.

316d Touring

3er

Der weiße 3er ist laut Anzeige 108.149 Kilometer gelaufen. Das Auto stammt aus erster Hand und ist scheckheftgepflegt. Neupreis deslag 2016 bei mindestens 34.300 Euro. Dieses Exemplar dürfte an der 40.000-Euro-Grenze gekratzt haben.mit frischer HU und Garantie. Ein VW Up mit 90 PS kostet ebenso viel! Beim angegebenen guten Pflegezustand desund seinem robusten Motor dürften in nächster Zeit auch keine unvorhersehbaren Reparaturkosten auf einen zukommen.