BMW 320d xDrive Touring: Test, Motor, Preis

Kraftvoll: Der 320d Touring geht in 7,4 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht maximal 225 km/h.

Wobei es ja nicht so ist, dass derirgendwie hilfsbedürftig wirkt. Diespringen knapp über Leerlaufdrehzahl sehr beherzt ins Feld und lassen den 320d ebenso zügig wie gleichmäßig in Schwung kommen. Ja, imklingt der Selbstzünder ein wenig brummig, doch das nehmen wir gern in Kauf. Denn dafür stürmt der Bayer inund macht erst beiSchluss mit der wilden Hatz. Im gewohnt perfekten Zusammenspiel mit derlässt der 320d kaum den Wunsch nach einem seiner größeren Brüder (330d/ M340d) aufkommen.meistert der Zweiliter jede Alltagsaufgabe mit Anstand und Ehrgeiz. Der(immerhin 2437 Euro Aufpreis) verbessert zwar die Traktion, dürfte in den meisten Fällen aberbleiben.