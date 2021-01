D

ie beteiligten Polizeibeamten dürften beimihren Augen kaum getraut haben: Mit rundam Steuer seines 3er BMW hat ein 52-Jähriger in(Nordhessen) einenverursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Nachmittag des 19. Januar 2021 mit seinem Autonach links. Anschließend überfuhr er einen hohen Bordstein und den Gehweg, rutschte über die angrenzende Grünfläche und kam schließlich in einem Gartenzaun zum Stehen. Glücklicherweise wurde. Der Schaden am BMW betrug rund 10.000 Euro. Gegen den Mann, der vermutlich auchbesitzt, wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.Denn zu allem Überfluss versuchte der volltrunkene Crashpilot anschließend– vergeblich. Zuerst war der erheblich beschädigte. Und auch zu Fuß kam der torkelnde Mann nicht weit: Dank Zeugenaussagen schnappte ihn eine herbeigerufene Polizeistreife nurentfernt. Nach seiner Festnahme musste sich der 52-Jährige auf dem Polizeirevier einerunterziehen. Das Ergebnis steht noch aus, wie eine Sprecherin der Polizei Kassel AUTO BILD sagte. Üblicherweisedas Atemmessergebnis, teilweise sogar erheblich. Je kürzer die Zeitspanne von der Alkoholaufnahme bis zur Messung, desto größer kann der Unterschied sein. Allerdings, so die Sprecherin, sei der für die meisten Menschen tödliche Wert von 5 Promille sehr selten.