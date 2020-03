Typisch BMW: schön gezeichnete Rundinstrumente, zum Fahrer orientierte Armaturen.

Daskann unstrittig als gelungen bezeichnet werden. Auch wenn sich der 3er optisch an den 5er anschmiegt, so bewegt er sich doch noch talentierter.Eine hohe Beanspruchung sorgt allerdings fürDie in früheren Jahren zu oft beanstandeten ausgeschlagenen Spurstangenköpfe treten nicht mehr so häufig auf.Bei der Beleuchtung vorn müssen am F30 dunkle Mächte am Werk sein:die bis zu Fünfjährigen übertreffen ihn um über 50 Prozent. Die Wirkung der Betriebsbremse müssen die Prüfer nur in Ausnahmefällen beanstanden. Bei der Handbremse sieht die Lage anders aus, hier liegen die Mängel schon bei den bis zu Fünfjährigen um das Doppelte über dem Durchschnitt. Aber kein Grund zur Sorge: Die letzte 3er-Generation passiert ihre erste HU zwar seltener mängelfrei als der Durchschnitt, dafür mit