ie Soko Autoposer stoppte am Wochenende einen Renault Twingo RS und einen BMW 320d, nachdem sich die beiden Autos im Stadtteil Uhlenhorst ein illegales Straßenrennen geliefert hatten. In der Nacht zum 10. Mai 2019 wurden die Beamten auf die beiden Fahrzeuge aufmerksam, als diese mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Barmbek fuhren. Laut Polizeibericht blieben der Twingo (133 PS) und der 3er-BMW (163 PS) an einer roten Ampel stehen, die beiden Fahrer sprachen bei geöffnetem Fenster miteinander. Bei Grün rasten die Autos mit durchdrehenden Reifen los – offenbar der Startschuss für ein illegales Beschleunigungsrennen. An der nächsten roten Ampel wiederholte sich das Ganze, die Fahrzeuge überschritten dabei das Tempolimit von 50 km/h deutlich.