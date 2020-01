Dassieht richtig gut aus. Elegant und gleichzeitig sportlich, nicht so gesetzt wie die 3er Limousine und nicht so nutzwertig wie der Touring. Die gegenüber dem 3er eigeneverleiht dem Auto einen speziellen Charakter. Die Passagiere sitzenauf. Hinter der großen Heckklappe verbirgt sich eingroßer. Doch die hübsche Coupé-Silhouette bringt auch Nachteile mit. Hinten ziehen Personen überunwillkürlich den Kopf ein, weil dasganze vier Zentimeter flacher ist als das Dach der Limousine und des Kombis. Diehat BMW daraufhin zwei Zentimeter tiefer montiert als bei den Geschwistern, das macht dastrotz rahmenloser Türen nicht leichter. Beim angebotenen Auto fallen die hellen Ledersitze ins Auge. Sie scheinen sich in einemzu befinden.

Der Diesel des BMW schafft die Schadstoffklasse Euro 6. Damit ist er aktuell von Fahrverboten nicht betroffen.

Derdes BMW hatund geht entsprechend engagiert zu Werke. Er dreht spontan und lässig aus dem Drehzahlkeller bis in die 5000er und wird erst vom Tempomaten am Vortrieb gehindert. Das mächtigevonliegt bereits bei 1500 Umdrehungen pro Minute an. Diedes 430d Gran Coupé finden Kenner großartig: Sie schaltet blitzschnell und butterweich und findet wie im Schlaf die passende Übersetzung. Dasaus der Anzeige wurde imzum ersten Mal zugelassen und hat bisherabgespult. An typischen Stellen wie am Lenkrad sind leichte Gebrauchsspuren zu sehen, die die Laufleistung auf den ersten Blick glaubwürdig erscheinen lassen. Insgesamt macht der BMW innen wie außen einen guten Eindruck. Auf derstehen unter anderem eine Klimaautomatik, elektrische Seitenspiegel, eine elektrische Heckklappe, mehrere Einparkhilfen, Tagfahrlicht , Wegfahrsperre, Traktionskontrolle, Notrufsystem, Bluetooth, CD, MP3 und ein Navi