Die Ausstattung des Coupés ist sehr ordentlich. Zwar hat der 4er kein M Sportpaket, aber immerhin die Sportline-Ausstattung. Zusätzlich an Bord sind: Komfortzugang, Schiebedach, Sport-Lederlenkrad, Anhängerkupplung, elektrisch einstellbare Sportsitze mit Memory-Funktion, Sitzheizung, LED-Scheinwerfer , Klimaautomatik, PDC, Driving Assistant, Navi Professional, Head-up-Display , WLAN-Hotspot und mehr. So lag der Neupreis Ende 2019 bei 62.210 Euro. In Summe zahlen Privatkunden bei diesem Angebot in drei Jahren faire 8874,16 Euro (236,81 Euro x 36 plus 349 Euro).