BMW 4er CoupÃ©: Vorstellung, Design, Motoren, Preis

Natürlich nutzt auch der neue 4er zahlreiche Teile aus dem 3er-Regal. Trotzdem sieht das Coupé deutlich sportlicher aus, als ein 3er mit zwei Türen.Am deutlichsten wird der Unterschied zum klassischen 3er aber an der Front: Hier prangt eine Mega-Doppelniere. Die kennen wir schon von der IAA-Studie Concept 4 . Anders als üblich war der große Grill aber nicht nur Messe-Bling-Bling, sondern hat den Einzug in die Serie geschafft. Je nachdem, ob man sich für den Basis-4er oder die Sport-Ausführung entscheidet, tritt der Münchner mehr oder weniger aggressiv auf.Ohne die extra zu bezahlenden Sport-Insignien setzt der 4er auf zurückhaltende Eleganz, wirkt aber keinesfalls unscheinbar.

Neben der deutlich dynamischeren Karosserie unterscheidet sich der neue 4er auch technisch von seinem Basis-Bruder.Genauso wie mehr Sturz an der Vorderachse und der insgesamt um 21 Millimeter abgesenkte Schwerpunkt. Außerdem sorgen aerodynamischer Feinschliff und ein Mini-Heckspoiler am Kofferraumdeckel für weniger Auftrieb.

Darüber hinaus hat BMW reichlich Hirnschmalz – und Geld – in die Überarbeitung des Fahrwerks gesteckt: Zusätzliche Streben im Vorderwagen zwischen Federbeindomen und Karosserie sowie im Heck sollen das Ansprechverhalten der Lenkung und die Steifigkeit des gesamten Wagens verbessern.Wer will, kriegt natürlich weiterhin ein adaptives Fahrwerk, mit dem sich der Unterbau dem persönlichen Geschmack anpassen lässt. Und wie beim 3er gibt es selbstverständlich auch im 4er ein Sperrdifferenzial an der Hinterachse, das die Kraft an das Rad mit der meisten Haftung schickt. (