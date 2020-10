er BMW 5er ist ein Verkaufsschlager: Von der Generationwurden weltweit über zwei Millionen Exemplare verkauft. Das bedeutet auch, dass derprall gefüllt ist. Mit etwas Glück lassen sichmachen! In Stockach (Baden-Württemberg) wird aktuell etwa einverkauft.Bei dem Kombi handelt es sich um ein Faceliftmodell mit Erstzulassung im Juni 2014. Der Wagen hat inzwischen 142.000 unfallfreie Kilometer hinter sich. Nicht ganz so schön für die Historie: Derhat bereits drei Vorbesitzer.Hinzu kommt, dass der 184 PS starkeauf den Bildern einen gepflegten Eindruck macht.

In Kooperation mit

Die Ausstattung des angebotenenin der Luxury Line ist ordentlich. Neben dem Achtgang-Automatikgetriebe Steptronic sind Annehmlichkeiten wieund mehr an Bord. Das Highlight ist aber natürlich das einst 3300 Euro teure Navigationspaket Connected Drive. Unterm Strich hat diesergekostet. Sechs Jahre später möchte der-Vertragshändler noch 16.980 Euro für den geräumigenmit guter Ausstattung haben und gibt auch noch Gebrauchtwagen-Garantie obendrauf.

Bei umgeklappten Rücksitzen schluckt der BMW 5er Touring bis zu 1670 Liter Gepäck.

E60

Touring

F11

5er

F10

Touring

BMW

Unterhaltskosten:

Gebrauchtwagen mit Garantie 19.910 € BMW 520 d HIFI, Diesel 97.237 km 97.237 km 140 kW (190 PS) 140 kW (190 PS) 03/2017 03/2017 Anfragen BMW 520 d HIFI, Diesel + 52355 Düren, Autohaus Rolf Horn GmbH - Düren Zum Inserat Diesel, 4.6 l/100km (komb.) CO2 122 g/km* In Kooperation mit

Anfang 2010 kam der BMW 5er F10 als Nachfolger desauf den Markt. Nur wenige Monate später präsentierten die Münchner den speziell in Deutschland beliebten), undDafür verantwortlich waren ein ansprechendes Design , moderne Technik und vor allem viel Platz. Im Vergleich zum Vorgänger ist derzwar nur vier Zentimeter länger, gleichzeitig wuchs der Radstand aber um satte zehn Zentimeter an. Das Kofferraumvolumen des großengibtmit 560 Litern an.