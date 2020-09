K

Gebrauchtwagen mit Garantie 15.900 € BMW 525 d xDrive, Diesel 119.123 km 119.123 km 160 kW (218 PS) 160 kW (218 PS) 11/2012 11/2012 Anfragen BMW 525 d xDrive, Diesel + 21465 Wentorf bei Hamburg, Kamux Wentorf Zum Inserat Diesel, CO2 0 g/km* In Kooperation mit

BMW

aum einfährt soundwie derder Baureihe F11 (2010 bis 2017). Dazu bringt der Bayer jede Mengeundmit. Dieerweisen sich als überaus genügsam – ein Traumauto für Vielfahrer also. Genau so ein Wagen wird aktuell in Wentof bei Hamburg zum Verkauf angeboten. Der blauehat Allrad und wurde erstmals imzugelassen.Auf dem Tacho stehen laut Anzeige, in den Papieren tauchenauf.. Derwird alsbeschrieben,gibt's auch. Ob es sich um einen unfallfreies Auto handelt, geht aus der Anzeige nicht hervor. Bei Interesse also unbedingt nachfragen. Seinstarker Diesel schafft leider nur die