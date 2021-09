eine Lust auf? Dann ist eingenau das Richtige! Wie wäre es zum Beispiel mit einem edlen– seit demim Sommer 2020 leistet dermaximales Drehmoment. Mit Achtgang-Automatik beschleunigt der 4,96 Meter lange Kombi in flotten 5,7 Sekunden auf 100 km/h und genehmigt sich im Durchschnitt gerade mal sechs Liter Diesel auf 100 Kilometer. Gleichzeitig bietet der intern G31 genannte 5er Touring massig Platz (bis zu 1700 Liter bei umgeklappten Rücksitzen) und hat schon in der Basis eine umfangreiche Ausstattung. Blöd nur, dass derdas Budget vieler Familien sprengen dürfte. Umso besser, dass es den 5er Touring regelmäßig zugibt!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) könnenmomentan einen sofort verfügbaren– und das. Dieberechnet, die. Da 10.000 Kilometer jährlich für einen Diesel-Kombi nicht gerade viel sind, lassen sich die Freikilometer in 5000er-Schritten auf maximal 30.000 km pro Jahr anheben – in diesem Fall erhöht sich die monatlich Rate auf immer noch faire 545 Euro netto. Eine Besonderheit bei diesem Angebot: Sogenannte Businesskunden, die mehr als vier Fahrzeuge (egal welcher Marken) im Gewerbebestand haben, können monatlich 40 Euro netto sparen, sodass der 530d im günstigsten Fall 399 Euro netto kostet. In jedem Fall kommen noch einmalig 651 Euro netto (775 Euro brutto) für die Überführung obendrauf, sodass sich die(439 Euro mal 36 plus 651 Euro) summieren. Businesskunden zahlen hingegen 15.015 Euro netto (399 Euro mal 36 plus 651 Euro).