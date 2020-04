D

er BMW 5er Touring ist ein Alleskönner! Er bietet viel Platz, eine ordentliche Serienausstattung und mit der richtigen Motorisierung auch noch ordentliche Fahrleistungen.DerF10 kam 2010 auf den Markt. Noch im selben Jahr folgte der in Deutschland extrem beliebte Kombi, der beitraditionell(F11) heißt. Bereits Mitte 2013 wurde dereinem Facelift (LCI) unterzogen, das durch dezente Überarbeitungen an Front und Heck zu erkennen ist. So wurden beispielsweise die Xenon-Scheinwerfer gegen aufpreispflichtige LED-Scheinwerfer ersetzt. Was blieb: der große Kofferraum.Vom Basis-Benzinermit 184 PS über zahlreiche Vier- und Sechszylinder-Diesel bis hin zum, dem Topmodell unterhalb desgibt es eine riesige Auswahl an Motoren.