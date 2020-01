D

Hier geht's zum Angebot BMW 550i Touring

Die silberne Lackierung unterstreicht den unauffälligen Look des 5ers noch zusätzlich.

en M5 der 5er Baureihe F10 baute BMW nie als Kombi. Wer einen 5er Touring mit viel Leistung und V8 wollte, der griff zum BMW 550i: Der ist dank Biturbo-V8 nicht viel langsamer als sein großer Bruder.Ohne M-Paket ist die massige Leistung besonders unauffällig verpackt. Und der Preis ist fair!Der BMW 550i wird von einem 4,4 Liter großen Biturbo-V8 angetrieben. Der Motor kam in veränderter Form auch im M5 zum Einsatz.– damit muss sich der Touring auch vor Sportwagen nicht verstecken. Durchschnittsverbrauch laut BMW: 8,8 Liter auf 100 Kilometer. Trotz der starken Motorisierung ließ der Erstbesitzer das optionale M-Paket und das Modellkürzel auf dem Heckdeckel weg. So verrät nichts mehr die geballte Power dieses BMW! Das unauffällige Schnellfahren gerät so zum besonderen Vergnügen. Per M-Paket auf Sport getrimmte 520d kennt man schließlich zur Genüge, solche getarnten Kombi-Raketen sind eher die Ausnahme.