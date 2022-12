Der BMW 7er der Generation E38 war das erste europäische Auto, das werksseitig mit einem Navigationssystem angeboten wurde. Doch abseits dieses Stammtisch-Fakts hat der E38 noch deutlich mehr zu bieten. Für viele Fans gilt er bis heute als der schönste 7er aller Zeiten (was sich vermutlich so schnell auch nicht ändern wird). In den USA wird aktuell ein 740iL in einer ganz besonderen Farbkombination angeboten!