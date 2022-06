Der BMW 745i in der Außenfarbe "Oxfordgrün 2 Metallic" hatte die Werkshallen am 20. März 2002 verlassen und wurde seitdem kaum gefahren, weshalb sich die Limousine 20 Jahre nach Erstzulassung praktisch im Jahreswagen-Zustand befindet.

uf den Fotos ist der hervorragende optische Zustand deutlich zu erkennen. Der Lack hat keinerlei Beschädigungen, und die edle beige Innenausstattung sieht aus wie neu. Im Inserat sind auch Fotos vom Unterbodens angefügt – auch hier bestätigt sich das positive Gesamtbild.

Der Verkäufer erklärt, der 7er sei nicht nur unfall- und nachlackierungsfrei, sondern auch scheckheftgepflegt. Die letzte Inspektion wurde 2021 bei BMW durchgeführt, wobei alle Flüssigkeiten getauscht sowie Filter und Zündkerzen erneuert wurden. Der BMW ist also theoretisch sofort einsatzbereit.

Beim E65 handelt es sich um die vierte Generation des 7er, die zwischen 2001 und 2008 gebaut wurde. Zu Beginn des neuen Jahrtausends läutete der E65 eine neue Design-Ära bei BMW ein, die vom 5er (E60 /E61) und 6er (E63 /E64) fortgeführt wurde. Das Design vom damaligen Chefdesigner Chris Bangle kam jedoch bei den eingefleischten BMW-Fans nicht gut an und wird bis heute kontrovers diskutiert.

Neben der allgemein bulligen Optik des 7er stand vor allem das Heck mit dem aufgesetzt wirkenden Kofferraumdeckel immer wieder in der Kritik. Trotz guter Verkaufszahlen im Ausland wurde die Optik im Frühjahr 2005 mit dem LCI-Modell entschärft. Die "Tränensäcke" an der Front und der aufgesetzte Heckdeckel wurden bestmöglich kaschiert.

Unverbastelt: An diesem 7er sucht man große Nachbau-Räder und Vierrohr-Auspuff vergebens. Die kleine Kennzeichenmulde verrät den Reimport.

Die Motorenpalette des E65 war standesgemäß für eine Luxuslimousine. Zum Marktstart gab es mit 735i und 745i zwei Achtzylinder mit 272 bzw. 333 PS. Später folgten ein Reihensechszylinder im 730i (231 PS) und das Topmodell 760i mit 445 PS starkem V12 plus die Dieselversionen.

Außerdem war ab Frühjahr 2002 eine Langversion mit um 14 Zentimeter vergrößertem Radstand erhältlich. Beim Faceliftmodell wurde nicht nur die Optik, sondern auch die Motorenpalette überarbeitet.

Ende 2008 wurde der E65 vom schlanker wirkenden F01 abgelöst. Bis heute scheiden sich die Geister an der vierten Generation des BMW 7er , was sich auch in den günstigen Gebrauchtwagenpreisen widerspiegelt.