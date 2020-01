Der dunkle Lack trägt zur klassischen Erscheinung der großen BMW-Limousine bei.

Hier geht's zum Angebot BMW 760Li Gebrauchtwagen

Für den standesgemäßen Vortrieb sorgtEr kam in überarbeiteter Form auch bei der BMW-Tochter Rolls Royce zum Einsatz. Trotz der 2,2 Tonnen Leergewicht sprintet der 760Li in 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Dann steigt der Verbrauch schnell über die von BMW angegebenenZum stumpfen Rasen ist der 760Li aber auch nicht gemacht. Auto und Motor glänzen vor allem beim schnellen Gleiten über die Autobahn . In diesem sophistograuen 7er dürften sich vor allem die hinteren Passagiere besonders wohl fühlen: Er ist eine um 14 Zentimeter gestreckte Langversion und misst damit ganze 5,21 Meter in der Länge. Auf langen Autobahnfahrten hilft dasdabei, die Langeweile zu vertreiben.