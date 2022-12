Der Auftritt bleibt zwar nobel, aber man kauft Gebrauchsspuren und Defektrisiken mit. An der Heckschürze und an der rechten Seitenschwellerverkleidung zeigt unser BMW , dass er trotz Kamerasystem in manch enger Rangiersituation schlicht zu groß war. Steinschläge am Bug und vermackte Felgenhörner der 20-Zoll-Alus lassen sich mit Smart Repair und einem Felgendoktor relativ kostengünstig regeln.